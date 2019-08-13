رفض عراقي لمشاركة "اسرائيل" في حماية مياه الخليج

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، رفض بلاده مشاركة الاحتلال "الإسرائيلي" في أية قوة لتأمين مرور السفن بمياه الخليج العربي.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، على خلفية إعلان "إسرائيل"، الثلاثاء الماضي، مشاركتها في الخطة الأمريكية لتأمين الملاحة بالخليج.

وقال الحكيم إن "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي". وأضاف أن "دول الخليج مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

وأشار الحكيم أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة". واعتبر أن "وجود قوات غربية في المنطقة سيزيد من التوتر".

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن اسرائيل ستشارك في الخطة الأمريكية لـ"تأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".

وقال كاتس إن تلك الخطة هي "مصلحة إسرائيلية واضحة، للحد من قدرات إيران من جهة، وتعزيز العلاقة بين إسرائيل ودول الخليج من جهة أخرى".

وتصاعد التوتر في المنطقة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفاء إقليميين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفي البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة بمياه الخليج.

ويشغل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، أهمية استراتيجية في صناعة الطاقة بالعالم.