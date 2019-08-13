"إسرائيل" تستعد لمواجهة تسونامي وزلزال بقوة 7 درجات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" مناورات دولية كبرى لمكافحة آثار زلزال وتسونامي، تتدرب خلالها البحرية "الإسرائيلية" على تنظيم عمليات الإغاثة ونقل المساعدات.

وأضافت الصحيفة، انه حسب سيناريو المناورات فمن المفترض أن تتعرض "إسرائيل" لزلزال بقوة 7 درجات بمقياس ريختر وأمواج تسونامي تدمر معظم البنية التحتية، وتتسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى.

ولفتت أنه يجري تدريب القوات على الوصول إلى المناطق المنكوبة بسرعة واختيار ميناء لنقل المساعدات.

وتشير الصحيفة، إلى أن السيناريو يأخذ بعين الاعتبار أن الدول المجاورة مثل مصر والأردن، ستتأثر بالزلزال أيضا في حال وقوعه، ولا توجد لإسرائيل علاقات مع دول مجاورة أخرى مثل لبنان وسوريا، وبالتالي ستتحول إسرائيل إلى "جزيرة" لا يمكن إيصال المساعدات إليها إلا عبر البحر أو الجو.

ووفق يديعوت، يشارك في المناورات التي تجري بالقرب من ميناء حيفا، ما مجموعه 11 دولة، بينها اليونان وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وتشيلي وقبرص.

ونقلت الصحيفة عن قائد القاعدة البحرية في حيفا، الجنرال غيل أغينسكي، أمس الاثنين قوله، إن هذه المناورات هي "أكبر مناورات دولية بقيادة إسرائيل على الإطلاق".

الجدير بالذكر إلى أن المنطقة تشهد زلازل قوية مرة واحدة في كل 100 سنة تقريبا، ووقع آخرها في عام 1927.