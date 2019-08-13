أسير من غزة يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى الجرحى، أن الأسير الدكتور محمد محمد محمود عرندس (41 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن تسعة عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عرندس ولد بتاريخ 04/01/1978م؛ وهو أعزب وهو دكتور صيدلي؛ ويعتبر أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني وهو عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في السجون، ويقبع حالياً في سجن هداريم.