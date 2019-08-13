ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

أسير من غزة يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:28 - 13 اغسطس 2019
عرندس عرندس
جوال
مشاركة

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى الجرحى، أن الأسير الدكتور محمد محمد محمود عرندس (41 عاماً) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أنهى ثمانية عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 13/08/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن تسعة عشر عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد محمد عرندس ولد بتاريخ 04/01/1978م؛ وهو أعزب وهو دكتور صيدلي؛ ويعتبر أحد أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني وهو عضو الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد في السجون، ويقبع حالياً في سجن هداريم.

الأكثر مشاهدة

متعلقات