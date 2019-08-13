موقع عبري: إيران لن تصمت أمام تواجد "إسرائيل" في منطقة الخليج

قال موقع تيك ديبكا العبري، المتخصص في الشؤون الأمنية، إن إيران لن تبقى صامتة أمام مشاركة البحرية الإسرائيلية في القوة البحرية، التي دعت الولايات المتحدة لتشكيلها، بهدف ضمان أمن السفن والناقلات التجارية في الخليج.

وأشار الموقع العبري، أن سياسة الجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979، تستند إلى إبعاد جيوش الأعداء عن حدود إيران، ولذلك فإنه من غير المقبول لدى الإيرانيين أن يكون هناك أي تواجد "إسرائيلي" في منطقة الخليج.

وأوضح، أن التهديدات الإيرانية الأخيرة بأن وصول البحرية "الإسرائيلية" إلى الخليج سوف يشعل الحرب، تأتي في سياق السياسة الإيرانية، التي ترفض أي وجود للأعداء على حدودها.