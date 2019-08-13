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موعد عرض سمر سلام 2019 المصارعة الحرة

  • فلسطين اليوم
  • 01:29 - 13 اغسطس 2019
موعد عرض سمر سلام 2019 موعد عرض سمر سلام 2019
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ما يبحث عنه محي المصارعة فى مختلف أنحاء العالم الموعد الرسمي لمصارعة سمر سلام 2019 من المقرر أن يقام عرض سمر سلام 2019 يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس المقبل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية

معلومات عن عرض سمر سلام 2019

  1. الموعد : الاثنين 12 أغسطس 2019
  2. البلد المستضيف : كندا
  3. المدينة : تورونتو
  4. الصالة : إير كندا سنتر
  5. سعة الصالة : 800,19 مشجع
  6. المنظم : دبليو دبليو إي ( WWE(

توقيت عرض Summerslam  34 لجميع الدول العربية

  • الساعة 11:00 مساءا بتوقيت موريتانيا وجرينتش .
  •  الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب .
  •  الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا .
  •  الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا ولبنان والعراق .
  •  الساعة 03:000 بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وسلطنة عمان .
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