موعد عرض سمر سلام 2019 المصارعة الحرة

ما يبحث عنه محي المصارعة فى مختلف أنحاء العالم الموعد الرسمي لمصارعة سمر سلام 2019 من المقرر أن يقام عرض سمر سلام 2019 يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس المقبل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية
معلومات عن عرض سمر سلام 2019
- الموعد : الاثنين 12 أغسطس 2019
- البلد المستضيف : كندا
- المدينة : تورونتو
- الصالة : إير كندا سنتر
- سعة الصالة : 800,19 مشجع
- المنظم : دبليو دبليو إي ( WWE(
توقيت عرض Summerslam 34 لجميع الدول العربية
- الساعة 11:00 مساءا بتوقيت موريتانيا وجرينتش .
- الساعة 12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب .
- الساعة 01:00 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا .
- الساعة 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والأردن والكويت وفلسطين وقطر وسوريا ولبنان والعراق .
- الساعة 03:000 بعد منتصف الليل بتوقيت الامارات وسلطنة عمان .