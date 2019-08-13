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موعد المدارس في السعودية التقويم الدراسي 1441 بالسعودية

  • فلسطين اليوم
  • 01:25 - 13 اغسطس 2019
موعد المدارس في السعودية موعد المدارس في السعودية
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اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى في السعودية من خلال التقويم الدراسي 1441 الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم فإن عودة المدارس في السعودية ستكون في يوم 2 / 1 / 1441  الموافق ميلاديا 1 / 9 / 2019، وهذا سيكون على جميع المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعي، وسيكون قبل ذلك هناك عودة المعلمين، ومعلمي الندب، والإداريين في المدارس في الفترة بين 17 / 12 / 1440 حتى يوم 2 / 1 / 1441.

إجازة العيد الوطني التي تعتبر إجازة رسمية في المملكة السعودية، ستوافق يوم 24 / 1 / 1441، والتي توافق ميلاديا يوم 23 / 9 / 2019

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