موعد المدارس في السعودية التقويم الدراسي 1441 بالسعودية

اقتراب نهاية إجازة عيد الأضحى في السعودية من خلال التقويم الدراسي 1441 الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم فإن عودة المدارس في السعودية ستكون في يوم 2 / 1 / 1441 الموافق ميلاديا 1 / 9 / 2019، وهذا سيكون على جميع المراحل الإبتدائية، والمتوسطة، والثانوية، والجامعي، وسيكون قبل ذلك هناك عودة المعلمين، ومعلمي الندب، والإداريين في المدارس في الفترة بين 17 / 12 / 1440 حتى يوم 2 / 1 / 1441.

إجازة العيد الوطني التي تعتبر إجازة رسمية في المملكة السعودية، ستوافق يوم 24 / 1 / 1441، والتي توافق ميلاديا يوم 23 / 9 / 2019