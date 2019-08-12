الكشف ملابسات قضية نصب واحتيال بإصدار تأشيرات حج

تمكنت الشرطة الفلسطينية ظهر اليوم الاثنين، من كشف ملابسات قضية نصب واحتيال قام بها شخص من محافظة بيت لحم على مواطنين مختلف محافظات الوطن تحت مزاعم منحهم تأشيرات للحج مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأفادت الشرطة في بيان صحفي إن مواطنين من مختلف محافظات الضفة المحتلة اشتكوا للشرطة الفلسطينية من قيام شخص من سكان محافظة بيت لحم بالنصب والاحتيال عليهم وذلك بحجة منحهم تأشيرات للحج باسم شركة حج وعمرة مقابل مبالغ ماليه، موضحة -الشرطة- أنّه "بعد عمليات التحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان الشخص المشتبه به، حيث تحركت قوة من الشرطة إلى المكان الذي يقيم فيه، وقامت بإلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مديرية الشرطة".

وذكرت الشرطة الفلسطينية ان المتهم أقر بعملية النصب والاحتيال على المواطنين باسم شركة حج وعمرة؛ وذلك بحجة إعطائهم تأشيرات للحج مقابل الحصول على المال، وبعد الفحص وجمع المعلومات من قبل ضباط التحقيق اتضح أن الشركه مغلقة منذ 6 سنوات.

ولدى توجه الشرطة بإذن من النيابة العامة إلى منزل المشتبه به عثرت على عدد كبير من الجوازات التي تعود للمواطنين من عدة محافظات، مؤكدة توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات من جوازات سفر وشهادات ميلاد؛ تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.