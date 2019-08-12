شاب ينهي حياة والده في ثاني أيام عيد الاضحى.. لسبب غريب!

في جريمة بشعة يندى لها الجبين، طعن مواطن مصري اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك والده حتى الموت بعد نشوب شجار بينهما في محافظة أسيوط.

وافادت مصادر محلية بأن مشاجرة وقعت بين الجاني –الشاب- والمجني عليه –والده- بجوار مسجد القاضي في قرية الواسطي التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، أقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه بسكين ما أدى إلى وفاته على الفور، مشيرة إلى أن التحريات الأولية إلى أن خلافا نشب منذ الصباح الباكر بين الشاب ووالده بسبب سيارة “ميكروباص” يمتلكها الأب، الذي حرم الجاني من قيادتها وأبلغه بتولي شقيقه الأصغر مسؤولية العمل باستخدامها.

وعلى إثر ذلك المشادة بين الاب والابن، هدد الاخيرة والده بقتله إن لم يتراجع عن قراره، وبمجرد قيام الوالد بإعطاء شقيقه المفاتيح، قام بتنفيذ تهديده على الفور، ونقلت جثة القتيل إلى المشرحة، وألقي القبض على المتهم.