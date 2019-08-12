عجل ينهي حياة جزار ويصيب 9 مصريين في عيد الاضحى

شهدت مدينة الاسماعيلية حدثاً مأسوياً في ثاني أيام عيد الاضحى المبارك، إذ تحولت فرحة العيد إلى جنازة، بعدما أصيب عجل بحالة هياج قبل دقائق من ذبحه، ليهجم على الجزّار الذي كان يستعد لعملية الذبح فأصابه إصابات بالغة أدت إلى وفاته في الحال قبل ان يهرب العجل في مدينة فنارة.

وأثناء استعداد الجزار لعملية ذبح الأضحية بأحد منازل الاسماعيلية أصيب العجل بحالة من الهياج نتيجة رؤية السكين، ليهاجم الجزار الذي حاول الإمساك به والسيطرة عليه، غير أن الجزار لقي مصرعه على الفور، متأثراً بإصابات بالغة أحدثها العجل.

وأصيب السكان بحالة من الفزع على إثر هياج العجل وهروبه من المنزل، واجتمع عدد من الأهالي الموجودين بالشارع، في محاولة منهم للسيطرة على العجل، إلا أنه أصاب 9 أشخاص آخرين منهم بإصابات بالغة، قبل أن تتم السيطرة عليه.

وتحولت فرحة اهالي مدينة فنارة إلى جنازة بعد أن كان أهالي الحي يستعدون لذبح الاضاحي، غير أن عجلاً افسد عليهم كل استعداداتهم.