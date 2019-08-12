ترامب يصدر لائحة جديدة مشددة بشأن الـ "غرين كارد" و"الفيزا" الامريكية

اصدرت دونالد ترامب إدارة الرئيس الأمريكي لوائح جديدة تتعلق بإجراءات قبول تأشيرات الإقامة الدائمة "غرين كارد"، وتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة "الفيزا"، في محاولة للتقليل من عدد المهاجرين الشرعيين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة او الاقامة فيها.

وتمنح اللوائح الجديدة السلطات الأمريكية الحق في رفض طلبات الدخول أو الإقامة في حالة انخفاض المستوى التعليمي أو المادي لمقدمي الطلبات، بدعوى أنه من المحتمل أن يحتاج المتقدم لمساعدة حكومية في المستقبل.

ومن المقرر أن يبدأ سريان العمل باللائحة الجديدة بعد 60 يوما من نشرها في السجل الفدرالي.

وبموجب اللوائح الحالية فإنه يمكن للمسؤولين الامريكيين أن يأخذوا في الاعتبار الموارد المالية لمقدم الطلب، والصحة، والتعليم، والمهارات، ووضع الأسرة والعمر.

وتزيد اللوائح الجديدة من صعوبة وصول المهاجرين ذوي الدخول المنخفضة إلى الولايات المتحدة، إذ لابد ان يتوفر لها موارد مالية.