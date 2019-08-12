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نتنياهو مغازلا الشاباك: أحبط 600 عملية منذ عام 2018

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:30 - 12 اغسطس 2019
نتنياهو نتنياهو
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زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الشاباك تمكن من احباط 600 عملية خلال العام الماضي.

وأوضح نتنياهو خلال مشاركته في حفل للشاباك بالقدس المحتلة أن الجهاز يجري "أنشطة واسعة النطاق بشكل هائل من أجل إحباط عمليات أخرى"، على حد زعمه.

وامتدح نتنياهو دور الجهاز في الكشف عن منفذي عملية قتل الجندي الإسرائيلي دفير سوريك ببيت لحم في غضون 48 ساعة من تنفيذها، كمال قال.

وعلى الرغم من امتداح نتنياهو للشباك إلا أن الوقائع تثبت غير ذلك إذ حصلت منذ 2018 عمليات كبيرة هزت الإحتلال الإسرائيلي كان آخرها تنفيذ عملية بطولية في غوش عتصيون ادت لمقتل أحد الجنود الإسرائيليين المتطرفين.

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