"الاوقاف" تعلن آلية توزيع لحوم الاضاحي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في غزة اليوم الاثنين، آلية توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة والمتعففة في القطاع.

وقالت الوزارة عبر موقعها الالكتروني إنها بدأت بذبح 35 رأس عجل ضمن المرحلة الأولى من مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 2019، والممول من وقف الديانة التركي ورئاسة الشئون الدينية التركي، مشيراً إلى ان رئيس اللجنة المشرفة على المشروع منذر الغماري إلى أنه سيتم خلال اليومين القادمين ذبح 40 رأسًا أخرى ليصبح المجموع 75 رأسًا من العجول.

وأكد الغماري: أن "عملية توزيع لحوم الأضاحي ستتم عبر لجان الزكاة التابعة للوزارة المنتشرة في جميع محافظات غزة"، مضيفاً: "سيستفيد من المشروع قرابة 10 آلاف أسرة من الأسر الفقيرة والمتعففة من محافظات قطاع غزة كافة".