طهران: عائلتان تحكمان الخليج مصيرهما الزوال مع الكيان الإسرائيلي

قال إمام جمعة طهران أبو ترابي فرد في خطبة صلاة عيد الأضحى، "إن الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة وضعوا أنفسهم في رأس الحربة"، مؤكداً أن "الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة مصيرهم الهزيمة والزوال"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف أبو ترابي أن الشعب الإيراني قادر على صناعة المعجزات، وقد تجلى في الأسابيع الأخيرة، واصفا إسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة من قبل الحرس الثوري ليس مجرد إسقاط طائرة بل استهداف لشخصية أمريكا الهشة مما أسفر عن سقوط هيبتها في العالم ككل جراء التصدي الإيراني الحازم لسياسات واشنطن.

في السياق، اعتبر أن احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الإيراني الذي لا يقبل الخنوع إلى قوى العدوان والاستكبار مهما عظمت قوتها.