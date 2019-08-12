وزير اسرائيلي يتفاخر بان فترة توليه لمنصبه شهدت أعلى مستويات الانتهاك للأقصى

توعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أمس الأحد، بمواصلة العمل على تعزيز سيادة الاحتلال على الأقصى والقدس المحتلة.

وتفاخر إردان في تصريحات أوردتها صحيفة "معاريف" العبرية أنه كان يعمل على ذلك على مدار السنوات الأربع الماضية لزيادة اعداد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى ان عدد الاقتحامات خلال توليه مهام الامن الداخلي زاد حوالي 3.5 مرة.

وذكر إردان أن حوالي 1729 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب عشرات المصلين امس الأحد، بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت، الذي أطلقته القوات الإسرائيلية بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد الأقصى المبارك.