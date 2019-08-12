صحيفة فرنسية تكشف النقاب عن اتفاق سري بين فرنسا ومنظمة أبو نضال بشان تفجير مطعم



ذكرت صحيفة " لافرزيان الفرنسية " بان اسر الهجوم الذي وقع على مطعم يهودي في باريس عام 1982 يطالبون بفتح تحقيق لتوصل رئيس المخابرات الفرنسية إلى اتفاق سري مع منظمة ابو نضال الفلسطينية .

ودعوا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فتح مواد سرية بشأن الهجوم الذي قتل فيه ستة أشخاص وجرح 22 آخرون.

وقد ربط المحققون الهجوم بمنظمة أبو نضال، التي انفصلت عن منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات.

وفقًا لتقرير صادر عن لافرزيان اعترف رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق إيف بيفر بتشكيل "اتفاق سري" مع المنظمة، واعترف بيفر 83 عامًا للمحققين أنه وافق على أن أعضاء المنظمة سيواصلون القدوم إلى فرنسا إذا وعدوا بعدم تنفيذ هجمات على أراضيها.

وقال بيفر للمحققين في يناير الماضي "لقد توصلنا إلى نوع من الاتفاق الشفهي مع منظمة ابو نضال والذي قلت فيه إنني لم أعد أريد شن هجمات على الأراضي الفرنسية وفي المقابل ، أدعوكم للحضور إلى فرنسا وأؤكد لكم أنه لن يحدث شيء لك". "لقد نجحت. لم تكن هناك هجمات أخرى من نهاية عام 1983 إلى نهاية عام 1985. بعد ذلك ، نفذوا هجمات في إيطاليا ، على سبيل المثال ، لكن هذا لم يقلقن طالما لم يحدث شيء على الأراضي الفرنسية".

وادعى بيفر أن رئيس السلك الدبلوماسي للرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران كان على علم بالاتفاقية ، لكن "الإليزيه لم يعرفوا شيئًا رسميًا".

ويريد الباحثون الذين لم يكونوا على دراية بالاتفاق نفسه ، أن يسألوا أفراد المخابرات الآخرين الذين رفضوا التحدث حتى الآن، هذا على أساس أن هذه مسألة ذات أهمية للأمن القومي.

وقال جون طيب ، رئيس لجنة دعم أسر الضحايا إن قبول بيفر إذا حدث كان "وصمة عار". وحث ماكرون على نشر الوثائق ذات الصلة واتخاذ قرار بشأن الإجراءات القانونية.

وقال آفي بيتون ، محامي الأسرة ، للصحيفة: "نحتاج إلى لجنة تحقيق برلمانية ليس فقط بشأن هذا الهجوم ولكن لمعرفة ما إذا كانت هناك اتفاقات سرية مع منظمات أخرى". كما يطالب محامو الأسرة بتسليم أربعة من المشتبه بهم الموجودين حاليًا في الأردن والنرويج.