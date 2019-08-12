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الاحتلال يصادر فرحة العيد.. الأسيرة فدوى حمادة تدخل عامها الثالث في الأسر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:31 - 12 اغسطس 2019
فدوى حمادة فدوى حمادة
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بينما كان المفترض ان تكون الأسيرة فدوى حمادة بين أطفالها الخمسة لتدخل الفرحة على قلوبهم في عيد الأضحى المبارك، إلا ان الاحتلال أصرَّ على حرمانها  وعائلتها من تلك الفرحة.

وتدخل الاسيرة فدوى حمادة (32 عامًا) من قرية صور باهر بالقدس المحتلة، اليوم الاثنين، عامها الثالث في سجون الاحتلال، حيث تقضي حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، إن حمادة اعتقلت بتاريخ 12/8/2017 بالقرب من باب العامود، وأدانتها محكمة الاحتلال بالتخطيط لتنفيذ عملية طعن، وأصدرت بحقها حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 30 ألف شيكل.

وتقبع الاسيرة فدوى حمادة في سجن الدامون.

 

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