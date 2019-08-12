الاحتلال يستعد لهدم منازل منفذي عملية غوش عتصيون

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بأخذ مقايس منزل شابين تزعم وقوفهما وراء عملية غوش عتصيون البطولية.

وأوضحت المصادر أن قوات الهندسة الإسرائيلية أخذت مقاييس منزل المواطن نصير عصافرة (24 عامًا)، وقاسم عصافرة (30 عامًا)، تمهيدا لهدم منزلهما

وتتهم قوات الاحتلال الاثنين بقتل الجندي دابري شوريك طعنا بالسكين الخميس الماضي قرب غوش عتصيون.

في السياق، أعلنت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، عن اعتقال شابيّن من الضفة الغربيّة المحتلة، ادّعى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أنهما منفذا عملية "غوش عتصيون"، فجر الخميس، التي أسفرت عن مقتل جندي مستوطن.