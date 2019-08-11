أمراض القلب القاتلة.. سبب رئيسي وحل بسيط جداً

أمراض القلب من أكبر مسببات الوفيات حول العالم، لكن يمكن تفادي الإصابة بها عبر التركيز على نظام غذائي معين وفق دراسة حديثة.

وذكر موقع "أي بي تايمز "الأميركي، السبت، أن الدراسة وجدت أن استهلاك كميات كبيرة من الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات بشكل يومي أمر مفيد للغاية لصحة القلب.

وركزت الدراسة المنشورة في مجلة جمعية القلب الأميركية على العلاقة بين النظام الغذائي القائم على النباتات، وبين أمراض القلب والأوعية الدموية .

وخلصت إلى أن الذين اتبعوا نظاما غذائيا صحيا قوامه النباتات كانوا أقل عرضة للإصابة أو الموت بأمراض القلب من أولئك الذين يستهلكون لحوم وكربوهيدارت مكررة مثل الأرز الأبيض.

ويموت سنويا في الولايات المتحدة 630 ألف شخص بسبب أمراض القلب، وتحدث وفاة واحدة من بين كل أربع وفيات نتيجة هذه الأمراض، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.