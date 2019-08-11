ظريف يستنكر اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى

استنكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى.

وقال ظريف في تغريدة له بموقع "تويتر" إن "عيد الأضحى وقت لإظهار الوحدة، ونحن المسلمون لدينا القوة، لإنهاء هذا الطغيان، إذا توحدنا سويا".

وقمعت شرطة الاحتلال في وقت سابق المصلين الفلسطينيين، بسبب احتجاجهم على محاولات اقتحام سابقة، وسمحت بعد ظهر الأحد، للمستوطنين باقتحام الأقصى، بعد منعهم مرتين صباحا تخللها اقتحام قصير، تحسبا من مواجهات لتواجد آلاف المصلين المسلمين بساحات الأقصى، لأداء صلاة عيد الأضحى.

وكانت شرطة الاحتلال منعت في الصباح الباكر المستوطنين من دخول الأقصى لتزامن ذلك مع صلاة العيد، وسمحت لاحقا لهم باقتحامه بعد قمع المصلين قرب باب المغاربة الذي تستخدمه شرطة الاحتلال والمستوطنون لاقتحام الأقصى.

وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع المصلين الفلسطينيين، فأخرجت شرطة الاحتلال المستوطنين واعتدوا على المصلين الفلسطينيين، موقعين نحو 61 إصابة في صفوفهم، تم نقل 16 منهم للمستشفيات في القدس، حسب إحصائية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.