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معلق "إسرائيلي": من الصعب فهم أحداث اقتحام السلك الفاصل مع القطاع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:29 - 11 اغسطس 2019
دبابة "اسرائيلية" دبابة "اسرائيلية"
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أكد المعلق العسكري "الإسرائيلي" روعي شارون لقناة كان العبرية اليوم الأحد، بأن الثلاثة حوادث التي وقعت مؤخراً، بالقرب من السلك الفاصل مع قطاع غزة، هي أخطر سلسلة أحداث مَرت منذُ انتهاء حرب "الجرف الصامد"، صيف عام 2014م.

وقال المعلق شارون، :"إن جيش الاحتلال يصعب فهم ما يدور من أحداث، بالقرب من السلك الفاصل مع القطاع، وذلك عقب تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال".

وتساءل شارون، عن اقتحام عدد من المقاومين السلك الفاصل، والاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، "هل حركة "حماس" هي من تقف خلف تلك العمليات، أو أن هناك منظمة محلية أخرى خارج السيطرة"؟ .

كما جدد تأكيده، بأنه في الأوساط السياسية في "إسرائيل" مصممون على استفادة إجراءات الهدوء وتأجيل المواجهة العسكرية مع غزة، قدر المستطاع.

واستشهد الشاب مروان ناصر (35 عاماً)، فجر اليوم الاحد، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

 

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