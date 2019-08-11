حزب الله: "إسرائيل" تستعد لشن حرب على لبنان

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في حزب الله اللبناني، النائب محمد رعد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن حرب جديدة على لبنان، مشدداً على أن المقاومة اللبنانية في أعلى جهوزيتها لصّد أي عدوان محتمل قد تشنه "إسرائيل".

وقال النائب في حزب الله رعد، لمصادر إعلامية لبنانية، : "إن جيش الاحتلال يُحضر نفسه لشن حرب عسكرية على لبنان"، مضيفاً بأن المقاومة اللبنانية جاهزة لمواجهة الاحتلال في أي معركة محتملة، وبكل قوة.

كما أكد، بأن المقاومة أتمت كافة التحضيرات العسكرية والميدانية لصَد أي هجوم "إسرائيلي" على لبنان.

وشدد في قوله، بأن الحرب المقبلة مع "إسرائيل"، ستطال كافة مناطق الأراضي المحتلة، ولم تقتصر على منطقة محددة كما سابقتها من الحروب، ما يعني بأن الكيان المحتل سيكون شبه مدينة أشباح.

وذكر النائب رعد، بأن لبنان بدأت الدخول في مرحلة الانتصارات، ومعركتنا مع الاحتلال هي معركة دفاع عن الأمة العربية والإسلامية ضد المستعمر "الإسرائيلي".