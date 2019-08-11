الأردن يدعو لوقف الممارسات العدوانية بالأقصى فوراً

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد، استمرار "الانتهاكات" الإسرائيلية في القدس، إثر صدامات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، داعياً "لوقف هذه الممارسات العدوانية فوراً".

وعبرت الوزارة في بيان صحفي عن ادانتها "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف والتي كان آخرها اليوم (الأحد) اعتداء القوات الإسرائيلية على مصلين وطواقم إدارة أوقاف القدس داخل الحرم الشريف".

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة عن "رفض المملكة المطلق لهذه الممارسات العبثية، والاستفزازات غير المسؤولة في أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وحمل القضاة "الحكومة الإسرائيلية نتائجها بالكامل، وما نجم عنها من عنف وتوتر شديد".

وطالب السلطات الإسرائيلية "بالوقف الفوري لهذه الممارسات"، داعياً "المجتمع الدولي للتحرك والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية".

وأشار القضاة، إلى ان الوزارة وجهت مذكرة احتجاج رسمية "عبر القنوات الدبلوماسية على الانتهاكات المتواصلة، وطالبت السلطات الإسرائيلية باحترام حرمة المسجد ومشاعر المصلين".

ووقعت صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلّين فلسطينيين الأحد في حرم المسجد الأقصى في القدس في أول أيام عيد الأضحى.