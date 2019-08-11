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حملت الاحتلال مسؤولية العدوان

حماس: المسجد الأقصى خط أحمر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:22 - 11 اغسطس 2019
حركة حماس حركة حماس
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أكدت حركة حماس اليوم الأحد أن المسجد الأقصى خط أحمر، و أن شعبنا لن يتهاون في حمايته.

و قالت الحركة في بيان صحفي: "إن جنون حكومة الاحتلال ومتطرفيها الداعين للمساس بالمسجد الأقصى، سيرتد وبالا عليهم"، محملة إياهم مسؤولية هذا العدوان السافر "الذي يقود إلى انفجار الأوضاع".

وأضافت الحركة في بيانها بأن "شعبنا أثبت المرة تلو الأخرى تمسكه بالمسجد الأقصى، واستعداده الكامل للدفاع عن حرمته، وإبطال مخططات الاحتلال الرامية لتهويده وتقسيمه"، مؤكدة "أن الأقصى خط أحمر، لن نتهاون في حمايته، ولن نسمح للاحتلال ومستوطنيه في التمادي بمهاجمته".

وذكرت " في لوحة مشرفة ملؤها التضحيات تنسجم مع نفحات عيد الأضحى المبارك، هب المقدسيون كرجل واحد دفاعا عن مسجدنا الأقصى، وسطروا بثباتهم وصمودهم أروع ملاحم البطولة والفداء في وجه الاعتداء الصهيوني الغاشم، مسجلين بذلك نصرا جديدا ضمن سلسلة انتصاراتهم المباركة، فتمكنوا من إفشال مخطط الاقتحام الموسع الذي دعت إليه عصابات الهيكل، واستطاعوا بصدورهم العارية رد جموع المستوطنين خائبين".

وطالبت الحركة أطياف شعبنا بالتوحد والوقوف خلف أهلنا في القدس بتوفير كامل الدعم والإسناد لهم في معركتهم الشرسة ضد الاحتلال ومستوطنيه، حتى يأتي وعد الله بتحرير القدس وتطهير الأقصى من دنس الغاصبين.

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