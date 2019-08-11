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إردان يتعهد بمواصلة العمل على فرض سيادة الاحتلال بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:12 - 11 اغسطس 2019
جلعاد اردان جلعاد اردان
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نقلت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد عن ما يسمى ب "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد إردان قوله: "سنواصل العمل على تعزيز السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة".

و أكد إردان أن 1729 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية عناصر من شرطة الاحتلال.

و أشار الى أنه كان يسعى لذلك منذ عدة سنوات، مبيناً بأن عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى ازدادت في الفترة الأخيرة.

و شكر اردان قائد شرطة الاحتلال الذي أدار الأحداث في الأقصى بمسؤولية وشجاعة وقام بتنفيذ السياسة التي قررناها التي تقضي بالسماح لكل يهودي وكل زائر "باقتحام" الأقصى وفقا لتقييم الوضع الأمني ​​وضمان سلامة الزائرين.

 

 

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