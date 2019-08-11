إردان يتعهد بمواصلة العمل على فرض سيادة الاحتلال بالقدس

نقلت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد عن ما يسمى ب "وزير الأمن الداخلي" بحكومة الاحتلال، جلعاد إردان قوله: "سنواصل العمل على تعزيز السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى بالقدس المحتلة".
و أكد إردان أن 1729 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحماية عناصر من شرطة الاحتلال.
و أشار الى أنه كان يسعى لذلك منذ عدة سنوات، مبيناً بأن عمليات اقتحام المستوطنين للأقصى ازدادت في الفترة الأخيرة.
و شكر اردان قائد شرطة الاحتلال الذي أدار الأحداث في الأقصى بمسؤولية وشجاعة وقام بتنفيذ السياسة التي قررناها التي تقضي بالسماح لكل يهودي وكل زائر "باقتحام" الأقصى وفقا لتقييم الوضع الأمني وضمان سلامة الزائرين.