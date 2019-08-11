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اصابة مسعف و اعتقال عدد من الشبان بالمسجد الاقصى

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:33 - 11 اغسطس 2019
إصابات المسجد الأقصى إصابات المسجد الأقصى
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أفادت مصادر طبية بعد ظهر اليوم الأحد بإصابة مسعف متطوع من جمعية الهلال الأحمر بقنبلة صوت في اليد، وعدد من الشبان بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب في ساحات المسجد الأقصى.

و قالت جمعية العلال الأحمر: "إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان أثناء توجدهم في ساحة قبة الصخرة في الأقصى، عرف منهم الشاب مؤاب ابو خضير (22 عاما) الذي جرى الاعتداء عليه بالضرب".

و كانت الجمعية أكدت في وقت سابق بأن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة، منها 14 جرى نقلها لمستشفى المقاصد، وواحدة لمستشفى لهداسا عين كارم، فيما تم علاج باقي الإصابات ميدانياً.

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