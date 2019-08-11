ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

جماهير شعبنا تودع شهيد عيد الأضحى مروان ناصر

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 14:34 - 11 اغسطس 2019
الشهيد مروان ناصر ‫(35062289)‬ ‫‬.JPG الشهيد مروان ناصر ‫(35062289)‬ ‫‬.JPG
جوال
مشاركة

ودعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في بيت حانون شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، الشهيد مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه في مسجد عمر في البلدة ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن استشهاد فلسطيني، بعد إطلاق النار عليه شمال قطاع غزة، بزعم أنه اقترب من السياج المحيط في شمال قطاع غزة.

وقد سمع سكان الشمال، دوي إطلاق نار كثيف تخلله أصوات انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي "إسرائيلي" شرق بيت حانون.

الشهيد مروان ناصر ‫(35062289)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062288)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062287)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062286)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062285)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062284)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062283)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062282)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062281)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062280)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062279)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062278)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062277)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062276)‬ ‫‬.JPG
الشهيد مروان ناصر ‫(35062275)‬ ‫‬.JPG
 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات