جماهير شعبنا تودع شهيد عيد الأضحى مروان ناصر

ودعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في بيت حانون شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، الشهيد مروان خالد عبد الغني ناصر (26 عاماً) الذي ارتقى برصاص الاحتلال "الإسرائيلي".

وانطلق الموكب الجنائزي من أمام مستشفى الأندونيسي باتجاه منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه قبل أن يؤدي المشيعون الصلاة عليه في مسجد عمر في البلدة ويوارى الثرى في مقبرة الشهداء شرق بلدة جباليا شمال القطاع، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن استشهاد فلسطيني، بعد إطلاق النار عليه شمال قطاع غزة، بزعم أنه اقترب من السياج المحيط في شمال قطاع غزة.

وقد سمع سكان الشمال، دوي إطلاق نار كثيف تخلله أصوات انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي "إسرائيلي" شرق بيت حانون.































