"كوخافي" يصل "غلاف غزة" ويبحث مع ضباط الجيش الأوضاع الميدانية مع القطاع

زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "آفيف كوخافي" اليوم الأحد، منطقة "غلاف غزة"، وذلك لبحث الأوضاع الميدانية الأخيرة مع قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم جيش الاحتلال، إن رئيس أركان الاحتلال "آفيف كوخافي" وصل منطقة "غلاف غزة" صباح اليوم، واجرى جولة ميدانية مع قائد المنطقة الجنوبية " هرتسي هليفي" ومع فرقة غزة "توليدانو"، وعسكريين آخرين، بالقرب من السياج الفاصل مع القطاع.

وأضاف المتحدث، بأن "كوخافي"، بحث مع قادة العدو الأوضاع الميدانية الأخيرة مع القطاع، وذلك في أعقاب تنفيذ عمليات من القطاع ضد قوات الاحتلال.

هذا، واستشهد الشاب مروان خالد ناصر (35 عاماً)، فجر اليوم الأحد، في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، شرق بلدة بيت حانون بشمال القطاع، وتم تشييع جثمان الشهيد مروان بعد نظرة الوداع، ليواري الثرى إلى مقابر الشهداء.

وأيضاً، تم إرتقاء 4 شهداء فجر أمس السبت، جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بالقرب من بوابة النمر شرقي المحافظة الوسطى، حيثُ تم احتجاز جثامينهم داخل الكيان المحتل.