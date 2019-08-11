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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين لإقامة طقوس تلمودية للمستوطنين

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 12:44 - 11 اغسطس 2019
الجانب المغلق بالحرم الابراهيمي ‫(34669061)‬ ‫‬ الجانب المغلق بالحرم الابراهيمي ‫(34669061)‬ ‫‬
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أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل أمام المصلين، لإقامة طقوس تلمودية للمستوطنين.

وأفاد شهود عيان في الخليل، بأن قوات الاحتلال كانت قد شددت من اجراءاتها على حركة دخول المصلين للحرم لأداء صلاتي الفجر والعيد، فيما سمحت للمستوطنين بنصب خيام في الساحات الخارجية واداء صلواتهم وطقوسهم التلموديه في المكان.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي المواطن طارق القواسمي من محيط مسجد الرباط بالمدينة.

كما كثفت من تواجدها واجراءاتها التعسفية في محيط مدينة الخليل وعلى الطرق الرابطة شرقا، وعرقلت حركة تنقل المواطنين، وأوقفت بعض المركبات على مداخل البلدات ودققت في بطاقات ركابها .

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