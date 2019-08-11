الشيخ عدنان يدعو لزيارة بيوت الشهداء والأسرى

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الأحد، إلى زيارة بيوت ذوي الشهداء والأسرى، معرباً عن حزنه لتغييب ذكر فلسطين والقدس والأقصى والشهداء والأسرى والجرحى ومن هدمت منازلهم وسلبت أراضيهم في خطب العيد على منابر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل مكان يذكر فيه اسم الله تعالى.

وقال عدنان في تصريح صحفي: في العيد نؤم بيوتات الطهر والتضحية في فلسطين لذوي الشهداء والأسرى، مستشعرين التقصير بحقهم وتواضع فعلنا قبالة من ضحوا من سادتنا أبناءهم.

وأضاف: في العيد في فلسطين نصلي صلاة العيد وقلوبنا تتوق لصلاة في المسجد الاقصى وتلتقي مع المرابطين في ساحه حذرا من تدنيسه اليوم من الغزاة المحتلين المجرمين.

وتابع: في العيد يصلي أسرانا في زنازينهم ينتظرون وعد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين ووعد الأحرار بتحريرهم.

وقال: في العيد قلوبنا تخفق حبّاً لأمتنا وكل الأحرار بالمعمورة مجتمعين على معاني الحرية والعزة والكرامة.

وتابع: في العيد نألم لتغييب ذكر فلسطين والقدس والأقصى والشهداء والأسرى والجرحى ومن هدمت منازلهم وسلبت أراضيهم..لتغييب ذكرهم ووجعهم في خطب العيد على منابر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كل مكان يذكر فيه اسم الله تعالى..