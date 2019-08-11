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وفاة الحاجة سارة أبو جزر من رفح أثناء تأديتها فريضة الحج

  • فلسطين اليوم - مكة المكرمة
  • 12:16 - 11 اغسطس 2019
حجاج على جبل عرفات ‫(38535685)‬ ‫‬ حجاج على جبل عرفات ‫(38535685)‬ ‫‬
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توفيت، الحاجة سارة اسماعيل أبو جزر (69عاماً) من سكان رفح جنوب قطاع غزة، أثناء تأديتها فريضة الحج في الديار الحجازية.

وبين حسام أبو الرب نائب رئيس بعثات الحج الفلسطينية أن الحاجة أبو جزر قد أدخلت مستشفى منى صباح اليوم بعد أن قامت البعثة الطبية بالكشف عليها وتحويلها إلى المشفى.

وأضاف أبو الرب، أن أبو جزر كانت تعاني من عده أمراض مزمنة خاصة ارتفاع مستوى السكر في الدم وفق الأطباء.

وأوضح أن البعثة الفلسطينية ستقوم بإتمام إجراءات الدفن في مكه المكرمة والتواصل مع أهلها في محافظه رفح.

وقدم أبو الرب تعازيه الحارة لعائلة المتوفية ولجميع حجاج فلسطين.

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