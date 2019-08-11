مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط تعزيزات عسكرية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، قبل قليل، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين نفذوا اقتحامهم عبر مجموعات، وهرولوا خلال دقائق من باب السلسلة، كما أن قوات الاحتلال لم تغلق باب المغاربة أمام المستوطنين كما كانت تفعل، إذ تجاوزت الساعة الحادية عشرة، ولا يزال التوتر هو سيد الموقف.

وكان عشرات المستوطنين قد تجمهروا خارج باب المغاربة منذ الساعة السابعة والنصف صباحا، بالتزامن مع صلاة عيد الأضحى المبارك، ولكن وجود 100 ألف مصل داخل باحاته حال دون اقتحامهم في تلك الفترة.