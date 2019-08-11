مواقع بيع الاضاحي في عمان

حددت أمانة عمان 12 موقعا لبيع وذبح الأضاحي للعام 2019 مع حصر عملية تقديم الطلبات إلكترونيا عبر موقع الأمانه WWW.AMMAN.JO اعتباراً من صباح بعد غد الاثنين 29 تموز/يوليو ولغاية نهاية دوام الاثنين من الشهر المقبل 5 آب/أغسطس.

ووفقا للمدير التنفيذي للرقابة الصحية/مدير مشروع الأضاحي في الأمانة يسار الخيطان ستجري عملية القرعة للمتقدمين إلكترونيا يوم الثلاثاء 6 آب /أغسطس.

وأعلنت الأمانة أن المواقع التي تم تحديدها ستغطي مختلف مناطق العاصمة وهي: منطقة بسمان في موقع عين غزال بالقرب من مشتل الأمانة نهاية شارع البطحاء.

ومنطقة شفا بدران في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة.

ومناطق زهران وبدر والمقابلين في المساحة الواقعه على شارع الأمير حسين .

ومنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية، وفي منطقة وادي السير في حي الظهير على شارع نالتشك، وفي منطقة القويسمة على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، وفي منطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية .

وفي منطقة طارق على شارع النهضة بجانب مدارس عبداللطيف عابدين، وفي منطقة مرج الحمام في الساحة الواقعه ضمن القرية الملكية من الجهة الغربية.

وفي منطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش ، وفي منطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ــــ خلف مواقف سيارات قسم حماية البيئة، وفي منطقة أحد بموقع المسلخ _الماضونة سوق الحلال .

وأشار الخيطان أن تحديد مواقع بيع وذبح الأضاحي يأتي للتسهيل على المواطنين والمحافظة على الصحة وسلامة البيئة العامة فضلا عن منع ظاهرة الذبح العشوائي ضمن شوارع عمان والأحياء السكنية فيها .

وألزمت التعليمات التاجر بدفع مبلغ 100 دينار بدل خدمات عن كل حظيرة، و400 دينار كتأمينات مستردة في حال التزام صاحب الحظيرة بالشروط والتعليمات عن كامل المدة وهي يوم قبل العيد وأيام العيد الأربعة فقط وتصادر في حالة عدم إلتزامه بالشروط .

وحددت التعليمات مساحة الحظيرة بألا تقل عن 100 متر مربع. وتجهيز الموقع المخصص بالأسيجية والمذابح وتوفير الماء، وخزان لجمع الدم ووضعه في المكان المخصص للذبح على نفقته الخاصة حسب الشروط الشرعية والصحية للذبح .

وشددت التعليمات على توريد التجار أضاحي مطابقة للشروط الشرعية والصحية، وتأمين العاملين بوسائل السلامة العامة، وأكياس بكميات وأحجام مناسبة للحوم، وقطعة خشب أو بلاستك مناسبة لتقطيع اللحوم .

وسمحت بعرض وبيع الجمال والأبقار الحية بالموقع شريطة أن تذبح فقط في مسلخ الأمانة الرئيسي بمنطقة عين غزال، فيما منعت ذبح الأضاحي إلا في المكان المخصص داخل الحظيرة .

والزمت التجار بإخراج أي أضحية يتم رفضها من قبل الطبيب البيطري قبل الذبح في حال مخالفاتها الشروط الشرعية والصحية والالتزام بشروط الرفق بالحيوان مع إلزام التاجر تأمين أضحية بديلة للزبون تكون مطابقة للشروط عوضا عن المتلفة .

و فور إنزال الأضحية إلى الحظيرة سيتم توجيه مخالفة بحق كل من يخالف الشروط.

بموجب التعليمات يتم توريد الأضاحي للموقع أولا بأول عن طريق المركبات وإخراجها فورا من الموقع .

كما منعت التعليمات التاجر بيع أو وضع أي أضحية خارج أو بجوار الحظيرة المخصصة له، أو تأجير أكثر من حظيرة في الموقع لنفس التاجر إلا في حال وجود فائض بعدد الحظائر مع إعطاء الأولوية لأصحاب الملاحم المتواجدة في نفس منطقة العرض .