د. الهندي: "إسرائيل" تستغل انهيار الدول العربية والسلطة لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك هو ورقة التوت التي تسقط عن العرب الصهاينة الذين يمجدون اسرائيل.

واعتبر د. الهندي، في تصريح لـ"إذاعة القدس"، أن "إسرائيل" تستغل انهيار الدول العربية والسلطة الفلسطينية لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى، لافتاً إلى أن "إسرائيل" تستهدف المسجد الأقصى المبارك الذي هو جوهر الصراع الفلسطيني الصهيوني.

وشدد على أن محاولات "إسرائيل" للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك جاءت عقب اختبار الدول العربية المستعدة لمد الجسور مع اسرائيل والتخلي عن الأقصى، مضيفاً أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك هو ورقة التوت التي تسقط عن العرب الصهاينة الذين يمجدون اسرائيل.

وأشاد د. الهندي بالمرابطين معتبراً أن المرابطات والمرابطون والشيوخ في القدس هم الضوء الوحيد المنبعث للتصدي ومقاومة الاحتلال.

وأشار إلى أن محاولات اخضاع الشعب الفلسطيني وإدانة المقاومة في المحافل الدولية ستستمر أينما وجد الفلسطينيون.

وقال: اليوم نحن أكثر اطمئناناً بقدرات شعبنا لإحداث تغييرات في الصراع المفتوح مع العدو الصهيوني، وكلنا ثقة أننا سننتصر وندفع العدو خطوة بعد خطوة للخلف حتى إزالته من أرض فلسطين وتحرير القدس.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لهجمة شرسة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث اعتدى الجنود على المرابطين وأصاب العشرات منهم، فيما فشلت محاولات المستوطنين باقتحام المسجد.