التلفزيون "الإسرائيلي" ينشر فيديو لعملية خطف المستوطنين الثلاثة قبل 5 سنوات 

ذكر مصادر عبرية، أن المراسل العسكري يواف ليمور أعد شريط فيديو يحاكي عملية خطف المستوطنين الثلاثة قبل خمس سنوات أي عام 2014.

ووفقاً للمصادر، فقد أعلن جيش الاحتلال وقتها الاعلان عن عملية " عودة الاخوة" وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بالبحث عنهم في الضفه الغربية المحتلة.

ويظهر في اليديو مقابلات مع ضباط من جيش الاحتلال واغتيال الشبان الفلسطينين الذين قاموا باسر المستوطنين الثلاثة.



https://www.srugim.co.il/363503-%d7%97%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-2?di=1&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=xhtml&utm_campaign=mivzakimnet