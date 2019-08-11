ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس تدعو الكل للتصدي للمستوطنين في المسجد الأقصى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:33 - 11 اغسطس 2019
حماس ‫(42402332)‬ ‫‬.JPG حماس ‫(42402332)‬ ‫‬.JPG
جوال
مشاركة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد، كل من يستطيع الوصول للقدس المشاركة في عملية التصدي للمستوطنين، الذين يحاولون اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

وأكد حازم قاسم الناطق بإسم حماس، أن شعبنا يواصل محطات نضاله ضد المحتل، وسيفرض ‏شعبنا إرادته على الإحتلال وسياسته، وهذا ما سيكون في صراع الإرادات في المسجد الأقصى، بين المحتل المتعجرف، والشعب الثائر العنيد.

وحيا قاسم، جماهير شعبنا التي واجهت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في أول أيام العيد، مثمناً موقف المرجعيات الدينية على التي تقف إلى جانب جماهير شعبنا الغاضبة دفاعاً عن المسجد الأقصى.

وشدد، على أن القدس ستبقى فلسطينية عربية، وستظل عاصمة فلسطين، ودرة تاجها، والمحتل الإسرائيلي بغطرسته لن يستطيع تغيير حقائق التاريخ، بل سيزيد إصرار ثوار القدس على التضحية ليحافظ علي هوية المدينة المقدسة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات