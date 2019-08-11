نتنياهو يقرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى

قالت وسائل الإعلام العبرية صباح الأحد، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الجيش، بنيامين نتنياهو قرر منع المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ الشرطة الاسرائيلية أغلقت المسجد الأقصى امام الزوار اليهود بسبب حلول عيد الأضحى.

واندلعت المواجهات بين المقدسيين الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لباب المغاربة بالمسجد المبارك، حيث تصدى المرابطون لهم بالتكبير والتهليل في باحاته.

ودعا، خطيب المسجد الأقصى المصلين للبقاء هناك وعدم مغادرته وتركه فريسة للمستوطنين الذين يتجمعون بأعداد كبيرة على الجانب الآخر أمام باب المغاربة بانتظار أي فرصة للاقتحام.

وكان موقع حدشوت هار هبايت العبري أفاد، أنّ المئات من المستوطنين يتوافدون عند مداخل المسجد الأقصى استعدادَا لاقتحامه.