البطش: فرض الاحتلال أمر واقع في المسجد الأقصى لن يمر مهما كلف شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش، اليوم الأحد، أن الاحتلال "الإسرائيلي" فرض أمراً واقعاً في القدس المحتلة والمسجد الأقصى ولكن هذا لن يمر مهما كلف شعبنا ذلك من ثمن.

وشدد البطش، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك على أن الحصار والقتل لن يصرف شعبنا عن الوطن وسيبقى يقاتل حتى تحرير فلسطين.

وأكد استمرار شعبنا مستمرون في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل بما في ذلك مسيرات العودة وكسر الحصار، مطالباً بالوقوف صفاً واحداً في مواجهة صفقة القرن، وشدد على أن شعبنا سيظل شوكة في حلق كل من يدعو لشرعنة الاحتلال.

وتساءل البطش:"أين منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية مما يجري في القدس والمسجد الأقصى".











