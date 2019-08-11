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موعد صلاة العيد في مكة 1440 هـ

  • فلسطين اليوم
  • 02:43 - 11 اغسطس 2019
موعد صلاة العيد في مكة 1440 هـ موعد صلاة العيد في مكة 1440 هـ
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تحدد يوم الحادي عشر من أغسطس موعداً لعيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وذلك بعد رؤية هلال ذي الحجة والبدء في عد الأيام العشر الأولى من هذا الشهر، وذلك سيكون 10 اغسطس يوم عرفة.

وفقاً للإمساكية الخاصة بشهر ذي الحجة، والتي تم نشر موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1440، فيها سيكون في تمام الساعة 5:49 فجر يوم الأحد القادم العاشر من ذي الحجة موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1440.

اما بالنسبة لباقي مدن الملكة العربية السعودية ،فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في السعودية سيكون كالتالي:

  • المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2019
  • الرياض في تمام الساعة 05:56 صباحا
  • الدمام في تمام الساعة 05:34 صباحا
  • جدة في تمام الساعة 06:24 صباحا
  • مكة المكرمة في تمام الساعة 06:24 صباحا
  • المدينة المنورة في تمام الساعة 06:26 صباحا
  • بريدة في تمام الساعة 05:58 صباحا
  • الطائف في تمام الساعة 06:24 صباحا
  • الخبر في تمام الساعة 05:01 صباحا
  • الاحساء في تمام الساعة 05:05 صباحا

 

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