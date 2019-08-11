موعد صلاة العيد في دمشق وباقى المحافظات السورية

نرصد لكم متابعينا في سوريا موعد صلاة العيد في دمشق متى موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في دمشق بسوريا للراغبين في حضور صلاة عيد الأضحى المبارك في دمشق يسعدنا أن نقدم لكم الموعد الرسمي من وزارة الأوقاف لصلاة العيد في سوريا 2019 .

سيكون أول أيام عيد الأضحى في سوريا والدول العربية يوم الأحد 10 ذي الحجة 1440 الذي يوافق 11-8-2019 حسب التوقيت الصيفي وبهذه المناسبة نقدم لكم أطيب التهاني والتمنيات لكافة المسلمين في كل بقاع الأرض .

يحرص جميع المسلمين في العالم العربي والاسلامي على المشاركة في صلاة العيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى المبارك نقدم لكم اليوم قرائنا موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في دمشق 1440 هـ , حيث يرغب الكثير معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في سوريا والاستماع إلى خطبة عيد الأضحى المبارك

ويحرص المسلمين بعد الانتهاء من الصلاة لذبح الأضحية وتوزيعها ومن ثم من يتفرغ لزيارة الأقارب لذا كان الكثير يبحثون عن معرفه موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في دمشق لأداء شعائرهم بهذه المناسبة الكريمة

وهنا نعرض لكم موعد صلاة العيد عيد الأضحى المبارك 2019 في دمشق بتكون الساعة 6:45 صباحاً في كافة المصليات والأماكن التي تم تحديدها لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك .