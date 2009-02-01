محطة الكهرباء في غزة تخفض طاقتها الإنتاجية تمهيداً لتوقفها كلياً عن العمل

فلسطين اليوم : غزة

حذّر المهندس سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع كهرباء محافظات غزة من خطورة عدم التزام الجانب الإسرائيلي بتزويد محطة كهرباء غزة بكمية السولار الصناعي اللازم لتشغيلها، مبيناً أن المحطة ستتوقف عن العمل كلياً اعتباراً من اليوم حال عدم وصول كمية مناسبة من السولار.

وأوضح سكيك في حديث لمرسلنا أن محطة توليد الكهرباء اضطرت إلى وقف تشغيل أحد مولداتها منذ ليلة أول من أمس، لتنخفض بذلك كفاءتها الإنتاجية إلى نحو 30 ميجا واط بدلاً من 60 ميجا واط، وذلك بسبب عدم توفر الوقود.

واعتبر سكيك أن عدم تزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها سيؤدي إلى أزمة أشد تفاقماً من السابقة، خاصة وأن أسواق القطاع ما زالت خالية من غاز الطهي وحاجة المستشفيات إلى الكهرباء في تزايد.

كما واعتبر أن انقطاع الكهرباء يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى الذين يتلقون العلاج في منازلهم بواسطة التيار الكهربائي الذي يعمل على تشغيل أجهزة طبية مختلفة في منازلهم، ناهيك عن الانعكاسات المترتبة على عمل آبار المياه ومحطات معالجة المياه العادمة المهددة بالتوقف حال استمرار الأزمة المذكورة.