كم عدد تكبيرات صلاة عيد الاضحى

فرضت صلاة العيد في السنة الأولى للهجرة وهي تعتبر فرض كفاية عند الحنابلة، وسنّة مؤكدة عند المالكية والشافعية وواجبة عند الحنفية. وصلاة العيد تكون ركعتين في صباح اليوم الأول من العيد ووقتها بينَ ارتفاع الشمس في السماء وتنتهي بزوالها، وقَد كان الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم يواظب على صلاة العيد ويأمر النساء والرجال بالخروج إليها.

عدد التكبيرات في صلاة العيد

قال النّبي محمد صلى الله عليه وسلم: ( التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتاهما ) . أي أنّ عدد التكبيرت في الرّكعة الأولى سبع تكبيرات بالإضافة إلى تكبيرة الإحرام وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بالإضافة إلى تكبيرة القيام.