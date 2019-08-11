موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2019

كشف رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى عن بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدورالأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفين عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية، عقب إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

وأكد المشرف العام على التنسيق، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات التحويلات للطلاب في أيام عيد الأضحى المبارك وحتى الفترة الزمنية المحددة للتحويلات، مشيرا إلى أنه حتى الآن وصل عدد الرغبات الخاصة بالتحويلات لـ65 ألف طالب وطالبة.



وأشار عطا، إلى أن التحويلات للطلاب وفقا للنسبة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وهي الـ10 %، مؤكدا أن التحويلات غرضها تقليل الاغتراب وراحة الطلاب، وليس تغيير رغبة التنسيق.

وأضافت عطا لـ "اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تستقبل هذه المرحلة عدد الطلاب 84872 بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقى الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، وأنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.