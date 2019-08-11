وقت صلاة العيد في الطائف ١٤٤٠ موعد صلاة عيد الاضحى بالطائف 2019

موعد صلاة عيد الاضحى بالطائف ٢٠١٩ صلاة العيد في الطائف الساعه كم، متى تبدا صلاة العيد في الطائف تختلف مواعيد صلاة عيد الاضحى في مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى، ويتحدد فارق هذا التوقيت في دقائق عديدة ويسرنا في موقع اجوبة ان نضع لكم وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة الطائف السعودية



حيث حددت دائرة الأرصاد والبحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك 1440 في كافة المناطق والمدن السعودية وجاء توقيت موعد صلاة عيد الاضحى ١٤٤٠ في الطائ





الساعة الخامسة و45 دقيقة