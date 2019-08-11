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موعد صلاة العيد في المنصورة وباقى المحافظات المصرية 2019

  • فلسطين اليوم
  • 01:25 - 11 اغسطس 2019
موعد صلاة العيد في المنصورة موعد صلاة العيد في المنصورة
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 موعد صلاة العيد في المنصورة  نقدم لكم اليوم اوقاة صلاة العيد فى جميع المحافظات مصر موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في جمهورية مصر العربية، تكون عقب شروق الشمس بوقت قليل ويكون الفارق دقائق بسيطة بين المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية، وان مواعيد الصلاة ستكون كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2019-1440 في جمهورية مصر العربية
المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2019
القاهرة في تمام الساعة 05:45 صباحا
الجيزة في تمام الساعة 05:45 صباحا
كفر الشيخ في تمام الساعة 05:44 صباحا
الفيوم في تمام الساعة 05:47 صباحا
الأسكندرية في تمام الساعة 05:48 صباحا
طنطا في تمام الساعة 05:45 صباحا
أسيوط في تمام الساعة 05:49 صباحا
حلايب وشلاتين في تمام الساعة 05:34 صباحا
السلوم في تمام الساعة 06:06 صباحا
دمياط في تمام الساعة 05:40 صباحا
مطروح في تمام الساعة 05:59 صباحا
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