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موعد صلاة العيد في الخبر 1440/2019

  • فلسطين اليوم
  • 01:23 - 11 اغسطس 2019
موعد صلاة العيد في الخبر 1440/2019 موعد صلاة العيد في الخبر 1440/2019
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موعد صلاة عيد الاضحى بالخبر ٢٠١٩ صلاة العيد في الخبر الساعه كم، متى تبدا صلاة العيد في الخبر تختلف مواعيد صلاة عيد الاضحى في مناطق المملكة العربية السعودية الأخرى، ويتحدد فارق هذا التوقيت في دقائق عديدة ويسرنا في موقع اجوبة ان نضع لكم وقت صلاة عيد الاضحى في مدينة الخبر السعودية

 حيث حددت دائرة الأرصاد والبحوث الفلكية في المملكة العربية السعودية مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك 1440 في كافة المناطق والمدن السعودية وجاء توقيت موعد صلاة عيد الاضحى ١٤٤٠ في الخبر

الساعة الخامسة و4 دقيقة

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