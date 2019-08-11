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موعد صلاة العيد الاضحي في مصر

  • فلسطين اليوم
  • 01:20 - 11 اغسطس 2019
موعد صلاة العيد الاضحي في مصر موعد صلاة العيد الاضحي في مصر
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موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في جمهورية مصر العربية، تكون عقب شروق الشمس بوقت قليل ويكون الفارق دقائق بسيطة بين المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية، وان مواعيد الصلاة ستكون كالتالي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2019-1440 في جمهورية مصر العربية
المدينة موعد صلاة عيد الأضحى 2019
القاهرة في تمام الساعة 05:45 صباحا
الجيزة في تمام الساعة 05:45 صباحا
كفر الشيخ في تمام الساعة 05:44 صباحا
الفيوم في تمام الساعة 05:47 صباحا
الأسكندرية في تمام الساعة 05:48 صباحا
طنطا في تمام الساعة 05:45 صباحا
أسيوط في تمام الساعة 05:49 صباحا
حلايب وشلاتين في تمام الساعة 05:34 صباحا
السلوم في تمام الساعة 06:06 صباحا
دمياط في تمام الساعة 05:40 صباحا
مطروح في تمام الساعة 05:59 صباحا
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