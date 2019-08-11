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موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في العراق

  • فلسطين اليوم
  • 01:18 - 11 اغسطس 2019
موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في العراق موعد صلاة عيد الاضحى 2019 في العراق
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أشارت وازرة الأوقاف والشؤون الدينية الإسلامية إلى أنه تم تأكيد على رؤية هلال ذو الحجة يوم الجمعة  9 أغسطس وفقا التقويم الغريغوري الميلادي بجميع القطاعات بالاوليات.

وبذلك سيتم إعلان صلاة عيد الأضحى في ذي قار، كربلاء ، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، القادسية، واسط، اربيل، دهوك، الرصافة الاولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، بغداد، ديالى.

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك 1440 بالعراق في تمام الساعة 6:31 صباحًا وذلك في جميع القطاعات والمحافظات، كل عام وعراقنا الحبيب بخير..

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