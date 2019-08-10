ترامب: زعيم كوريا الشمالية اعتذر عن "الصواريخ"

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تقدم بـ"اعتذارات" إليه، إثر قيام بيونغ يانغ، مؤخراً بإطلاق صواريخ بالستية، وعبّر عن رغبته في لقائه لاستئناف المفاوضات النووية.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع "تويتر"، "في رسالة بعث بها كيم جونغ أون، شرح بلطف بالغ أنه يريد أن نلتقي لبدء التفاوض فور انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وكان ترامب قد أعلن الجمعة تلقيه رسالة "رائعة" جديدة من كيم، وفق ما نقلت رويترز.

وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول، الاثنين، ومن المقرر أن تنتهي خلال أسبوع.

وقالت كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية الأخيرة أتت احتجاجا على تلك التدريبات. وبدا ترامب، السبت، أنه يؤيد انتقاد كيم للتدريبات العسكرية، التقليدية والأساسية في التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تتعرض لانتقادات شديدة من بيونغ يانغ.