جماهير ريال مدريد لا تريد نيمار

أجرت صحيفة "آس" الإسبانية، استفتاء لجماهير ريال مدريد، بشأن مدى تأييدهم أو رفضهم لفكرة تعاقد فريقهم مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت نتائج الاستفتاء مفاجئة، ففي ظل معاناة الريال، وحاجته لتعزيز صفوفه بنجوم كبار من طينة نيمار، فإن 60 بالمائة من عشاق "الميرينغي" ممن شملهم الاستطلاع، صوتوا ضد التوقيع مع الدولي البرازيلي.

وأرجع المشجعون المدريديون، الذين عارضوا تعاقد فريقهم مع نيمار، سبب قرارهم هذا إلى عدة أسباب، فمنهم من يرفض انضمام النجم البرازيلي للريال لارتفاع سعره وكثرة إصاباته، ومنهم من يراه لا يستحق حمل قميص الفريق الملكي، بعدما دافع في وقت سابق عن ألوان برشلونة، الغريم التقليدي لريال مدريد.

وكان الريال، قد دخل بقوة في صفقة التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعرضه مبلغ 120 مليون يورو، بالإضافة إلى نجمه الكرواتي لوكا مودريتش.

وينافس برشلونة أيضا على استعادة نيمار خلال الصيف الحالي، في ظل رغبة صاحب الـ27 عاما في الرحيل عن صفوف الفريق الباريسي.