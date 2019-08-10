مفاوضات متقدمة تقرب نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان

أفاد مسؤول في نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن تشكيلته في مباراة المرحلة الأولى من الموسم الجديد لدوري كرة القدم الأحد، مؤكدا وجود مفاوضات "متقدمة" لرحيله عن الفريق.

وأعلن ليوناردو، مواطن نيمار والمدير الرياضي لباريس سان جرمان، غياب أغلى لاعب في العالم عن تشكيلة الفريق، الذي يستضيف، الأحد، فريق نيم على ملعب بارك دي برانس، حيث يسعى فريق العاصمة إلى لقب ثالث تواليا بعدما توج في 2018-2019 بلقبه السادس في آخر سبع مواسم.

وأكد المسؤول وجود مباحثات "متقدمة أكثر من ذي قبل" بشأن رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وسط تقارير صحافية تتحدث عن انتقال إلى إسبانيا للعودة إلى فريقه السابق برشلونة، أو الانضمام لغريمه ريال مدريد.

وانضم نيمار (27 عاما) إلى صفوف سان جرمان في صيف عام 2017 لقاء 222 مليون يورو كانت قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في العالم.